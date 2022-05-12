【AFP＝時事】カナダの体操選手のグループが11日、数十年にわたって虐待や不適切な選手の扱いを容認してきたとして、同国体操協会（Gymnastics Canada）と州の連盟を提訴した。AFPが入手した訴状のコピーには、「今回の訴訟は、州連盟とカナダ体操協会の監督と管理の下で、カナダの体操選手が受けた身体的、性的、そして心理的虐待に起因するものである」とあった。その中で原告側の代理人は、「体操競技はその残忍な文化が世