ファミリーレストラン「サイゼリヤ」（本社、埼玉県吉川市）のキッズメニューが60歳以上でも注文できると話題です。同社に聞くと、食が細くなった高齢者に喜ばれていることが分かりました。【写真】キッズメニュー、拡大するとこんな注意書きが通常サイズの半分の量同社のキッズメニューは本来、提供年齢は小学生までですが、メニューの端に高齢者のイラスト入りで「60歳以上のお客様もキッズメニューの中からご注文いただけま