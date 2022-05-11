彼氏を作るなら、長く付き合い、幸せに過ごすのを理想とする人が多いはず。具体的にどうすれば長続きさせやすくなるのでしょうか。今回は、長続きするカップルの特徴を4つご紹介します。お互いに意見を言い合えるお互いに言いたいことをきちんと言い合えていれば、いやなことを我慢したり、不満や不安を抱え込んだりすることは少ないでしょう。それは信頼の表れでもあるので、心強さを感じることも。不満を溜め込むとストレスにな