ダイエットや健康のため、食物繊維やビタミンなどが豊富に含まれる「オーツ麦」を食べている人もいますよね。シリアルやグラノーラなどに使われていて、食べやすいと感じることもあります。業務スーパーの「ミューズリー」にも、オーツ麦がたっぷり入っていますよ。 「ミューズリー」とは？「ミューズリー」はあまり聞き慣れない言葉なので、一体どんな食べ物だろうと不思議に思ってしまいますよね。 ミューズリーはオーツ麦にナッ