リーグ戦夢の30連勝へ。そんな偉大な記録に挑むのは、今季女子サッカー界を大いに盛り上げてくれているバルセロナ・フェメニだ。スペインの女子1部リーグは全30試合で構成されており、つまりバルセロナ・フェメニが15日に予定されているアトレティコ・マドリード・フェメニーノ戦に勝利すれば30戦全勝で今季を締めくくることになる。驚異的な得失点の内訳は、ここまで29試合で157ゴール10失点。まだまだ女子サッカー界はチームごと