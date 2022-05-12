近年、産後の女性は、満身創痍のまま赤ちゃんのお世話に追われ、ホルモンバランスが崩れているなか家事や保育園探し、復職準備も進めていかなくてはなりません。小さな子どもを育てるママたちが抱える闇がどんなものなのか。少しだけその実態をお話ししてみようと思います。目次子どもを抱くので精一杯の両腕にかかる重圧「ずっと、慣れない育児と思い通りにいかない毎日に、ただ疲れているだけなんだと思っていました」産後うつの