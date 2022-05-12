松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」にて5月17日午前10時より「洋風ガーリックポークステーキ丼」(630円)を発売する。​松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」にて5月17日午前10時より「洋風ガーリックポークステーキ丼」(630円)を発売する。分厚くて柔らかな豚肉と、"ガーリックテイスト"の香ばしいソースを絡めた「ポークステーキ丼」はクセになる一品。一口頰張れば、口の中