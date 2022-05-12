いよいよ尻に火がついたようだ。殊勲の2点適時打ロッテ福田秀平の「取扱説明書」=基本ベンチたまにスタメン日本ハムの新庄剛志監督（50）が名指しこそ避けたが「一軍に残りたいという姿勢が全く見えない」と珍しく怒りをにじませてから一夜明けた11日、打線は計12安打と奮起。5-2でオリックスを下した。■敵チームにも頭下げる「3番・一塁」で先発し、二回2死一、二塁から右越え二塁打で2打点を挙げた5年目の清宮幸太郎（22）