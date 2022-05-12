綾瀬はるかに大泉洋、木村拓哉に満島ひかり、上野樹里に田中圭、今田美桜に向井理、高橋一生に柴咲コウ、二宮和也に多部未華子……春ドラマのキャスティングは豪華絢爛である。ところが、フタを開けてみれば総崩れの様相で、2桁の視聴率をキープできているのは、二宮和也が主演の「マイファミリー」（TBS）のみである。一体、何が起きているのか。＊＊＊【激レア！】噂のキムタク＆工藤静香 河口湖でバスフィッシング・デート