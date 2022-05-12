梅雨に向けて持っておきたい「レインシューズ」。今回は、2022年5月11日現在、GUで買える、おしゃれな「レインシューズ」を2つ紹介します。レインシューズには見えないひとつ目は「レインスニーカー＋E」。一般的なスニーカーのような見た目で、レインシューズには見えないおしゃれさがあります。撥水機能がついているほか、低反発クッションを採用しているのもポイント。晴れの日はもちろん、天候が悪い日にも大活躍してくれるこ