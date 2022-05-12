【MLB】エンゼルス−レイズ（5月11日・日本時間12日／アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手が「3番・投手」で先発出場。2回に痛恨ソロ被弾を許したレイズ6番・キーアマイヤーとの2度目の対戦は、空振り三振で見事なリベンジを果たして見せた。その打席、最後に投じた縦に大きく割れるカーブのあまりの落差に視聴者が騒然とする一幕があり「エグ落ちてますやん」「スゲェ曲がり」「落差やば」など驚きの声が多数上がった。【映像