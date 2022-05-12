斬新なストーリーや個性豊かなキャストで放送前から注目度が高かったドラマ『17歳の帝国』（NHK）が、5月7日に放送スタートしました。第1話のストーリーをおさらいしつつ、SNSで話題のコメントとともに今後の見どころを紹介します。第1話のおさらい202X年、人口の40％を高齢者が占める日本はGDPが急落。日本経済は没落し、世界からは“サンセット・ジャパン”と斜陽国の烙印を押されていました。出口のない状況を打破するため、時