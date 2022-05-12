左翼ファウルゾーンに飛んだ強烈打球を…一歩も動かぬ“美技”■日本ハム 5ー2 オリックス（11日・札幌ドーム）札幌ドームに現れた“影の名手”が、密かに注目されている。11日に行われた日本ハム-オリックス戦。強烈な打球が左翼ファウルゾーンに飛んだ際、ボールボーイが一歩も動かずに絶妙キャッチ。プロ顔負けの美技に、ファンも「ボールボーイうっま」と絶賛した。3回2死で、日本ハムのヌニエスがライナー性の強烈なファ