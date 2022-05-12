悔いのない人生を送るにはどうすればいいか。筑波大学の上市秀雄准教授は「死を間近に迎える人は5つの後悔をするとされている。自分の気持ちを伝えきれなかったり、友人とのつながりを絶ったりという『行わなかった後悔』はいつまでも消えず、心身にとって重荷となる」という――。（第1回／全2回）※本稿は、上市秀雄『後悔を活かす心理学』（中公新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kieferpix※写真はイメージ