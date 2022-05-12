◆パ・リーグソフトバンク２―０西武（１１日・福岡ペイペイドーム）甲子園で阪神―広島戦の取材をしていると、スマホが鳴った。「東浜、ノーヒットノーラン達成！」。自宅でテレビ中継を見ていた小学６年生の次男からのＬＩＮＥだった。記者席でも１球速報は見ていたが、どうしてもタイムラグがある。史上８４人目の快挙…。ふと思い出したのは、２か月前にあった「８３人目の男」との白熱した投げ合いだった。３月５日のソ