吉野家といえば牛丼が有名ですが、実はハンバーガーも販売されていました。しかもフライドポテトも添えてあり、完全に西洋風ファストフード。実際に吉野家のハンバーガーを食べてみました。吉野家公式ハンバーガー吉野家のハンバーガーが食べられるのは「アジアングリル吉野家」(Asian Grill Yoshinoya)。ロサンゼルスに存在した飲食店で、運営母体は吉野家です。ここではさまざまな料理が食べられますが、そのひとつがハンバーガ