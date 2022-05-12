軽く振っただけなのに、芸術的な飛距離が…■日本ハム 5ー2 オリックス（11日・札幌ドーム）日本ハムの清宮幸太郎内野手が見せた、右手1本の強打にファンが驚いている。「打球角度おかしいのよね」「バットへの乗せ方が天才すぎる」「弾道がマジで綺麗すぎる」「普通に天才的打撃なんよ」と大絶賛のコメントが集まった。まるで“秘打”のような1本が飛び出したのは11日のオリックス戦。日本ハムが2点をリードして迎えた2回、「