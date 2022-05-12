GettyImages 非接触が求められるコロナ下で、出会いを掴む糸口は“マッチングアプリ一択”と言ってもいいほど、チャンスが減っている昨今。コロナ以前は職場恋愛や友人の紹介、婚活パーティーや趣味サークルなど、リアルな場での出会いが沢山あったはず。恋がしたい、婚活がしたいという男女にとって、とても厳しい時代になっています。しかし、コロナ以降でも、出会って愛を育んでいる人だちがいるんです！今回は、コ