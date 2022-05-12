4月下旬の昼下がり、一台の高級車が都心の幹線道路に停車した。運転席から降りてきたのは、黒のキャップを目深に被り黒のスパッツにサンダルを履いた滝川クリステル（44才）。足早にビルに入ると、2才になった愛息を抱えて戻ってきた。【写真48枚】鎖骨下にかけての美肌を見せる滝クリ。正面から撮影。他、タイトな白ニット姿、白Tシャツ散歩姿や夫婦外出なども「このビルには有名な幼児教室があります。日本語と英語のバイリン