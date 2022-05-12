Googleが、Google I/O 2022において、今秋発売予定のGoogle Pixel Watchをお披露目した他、Pixel Buds Proを発表しました。Google Pixel Watchはリーク情報通りGoogle Pixel WatchはGoogle Pixel 7/7 Pro同様、今秋発売予定です。 Google Pixel Watchのデザインは、これまでリークされてきたものと同じです。 Google Pixel Watchには、ナビゲーションや通知が改善された改良版のWear OSユーザーインタ