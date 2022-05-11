「モスバーガー」を運営するモスフードサービスは１８日から、午後３時以降限定のメニュー「夜モス」の販売を全国の店舗で始める。ご飯で具材をはさんだ定番の「ライスバーガー」を増量し、夕食としても満足できるようにしたという。 販売するのは、高級魚を使用した「よくばり天金目鯛とかきあげ（塩だれ）」（税込み５９０円）と、肉の量を倍に