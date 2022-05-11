寝ても覚めても手の中にあるスマホばかりをいじって眺めてしまう「スマホ依存症」。自分のパートナーがスマホに夢中だと、一緒に暮らしていて支障が出てくるのは必然でしょう。本日は離婚を本気で考えてしまうほどの「スマホ依存症」の彼を持つ方の実体験から1つ、もはや「本人のメンタル」に支障をきたしているエピソードをご紹介いたします。ツイッターで心を病んでしまう「彼はツイッターのヘビーユーザーです。でも、あんまり