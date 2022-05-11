寝ても覚めても手の中にあるスマホばかりをいじって眺めてしまう「スマホ依存症」。自分のパートナーがスマホに夢中だと、一緒に暮らしていて支障が出てくるのは必然でしょう。本日は離婚を本気で考えてしまうほどの「スマホ依存症」の彼を持つ方の実体験から1つ、もはや「本人のメンタル」に支障をきたしているエピソードをご紹介いたします。ツイッターで心を病んでしまう「彼はツイッターのヘビーユーザーです。でも、あんまり
ランキング
- 1. 遊覧船社長の余裕 理由に呆れ
- 2. 「オリガルヒ」関係者 また急死
- 3. 「給料月100万円しか」批判続々
- 4. 全教員ストライキ 和歌山の高校
- 5. ロシア敗北必至 記事削除相次ぐ
- 6. 刺身からアニサキス 営業停止に
- 7. 売春強制300回…夫婦地獄の洗脳
- 8. 韓流推しのフジ新番組に落胆の声
- 9. たけし「上島、大変ショック」
- 10. 上島さん死去「俺たちゃ寂しい」
- 1. 「オリガルヒ」関係者 また急死
- 2. 「給料月100万円しか」批判続々
- 3. 全教員ストライキ 和歌山の高校
- 4. 刺身からアニサキス 営業停止に
- 5. 売春強制300回…夫婦地獄の洗脳
- 6. 韓流推しのフジ新番組に落胆の声
- 7. 猛スピードで衝突…女性逃走?
- 8. 「自宅前中継」厚労省が問題視
- 9. 観光船「ルール」に異論が相次ぐ
- 10. 「日本三大怪魚」を駿河湾で捕獲
- 1. 屋外2m以上ならマスクなし推奨
- 2. 「給料月100万円しか」細田議長
- 3. 官房長官 屋外マスク着用に言及
- 4. 中国船が威嚇 尖閣で異例の接近
- 5. 死亡の日本人からコカイン246袋
- 6. ［深層ＮＥＷＳ］五百旗頭真氏、基地負…
- 7. 岸田日誌１１日（水）
- 8. 夫亡きあとの「辛すぎる」年金額
- 9. ＡＶ出演被害防止、超党派で議員立法へ
- 10. 安価ながん治療 目覚ましい効果
- 1. ロシア敗北必至 記事削除相次ぐ
- 2. 米先住民寄宿学校で500人超死亡
- 3. ウクライナ「奪還の街」で惨劇
- 4. ウクライナ砲撃 露領内で初死者
- 5. 露 ポーランドに正式謝罪を要求
- 6. 製鉄所で結婚 3日後に夫が死亡
- 7. 韓国アイドルの「神対応」が話題
- 8. 韓国大統領夫人にも「熱視線」
- 9. ロシア軍 再びキーウ奪取計画か
- 10. 文在寅氏 退任翌日に告発される
- 1. グーグル初のスマートウオッチ発表 「…
- 2. 就職希望企業 旧帝大生の1位は?
- 3. 目黒雅叙園 2千億円規模で売却か
- 4. お金持ちの人のSNSの付き合い方
- 5. 15時以降限定「夜モス」18日から
- 6. 電動キック規制緩和 拭えぬ不安
- 7. 先取り貯蓄で貯められる人に
- 8. 国会議員「お金と特権」の実態
- 9. 社会人1年目の貯蓄額 平均62万円
- 10. 新卒の営業職「壁」に関する調査
- 1. 湯河原温泉 The Ryokan Tokyo YUGAWARA…
- 2. Android13 注目の新機能まとめ
- 3. PS5を1800万台2022年度に販売へ
- 4. Pixel Watch 2022年秋発売予定
- 5. 5G対応スマホ「Pixel 6a」発表
- 6. 完全無線 Pixel Buds Pro発売へ
- 7. Tensorを載せたGoogle謹製タブレット「…
- 8. iPod touch販売 在庫限りで終了
- 9. Netflixが「広告付き廉価プラン」を202…
- 10. セリアのラバースタンプをメルカリの梱…
- 1. NHK-BSに「優秀やな」などの声
- 2. 大谷100号を阻んだ野手 爆笑回答
- 3. 韓国人主砲を斬った大谷に米称賛
- 4. 日本の偽ユニが人気を博す珍現象
- 5. 新庄監督が試合前に見せた異変
- 6. ノーノー 今年はチャンス多すぎ?
- 7. 日産系メーカーにまたも経営危機
- 8. 退団示唆? 飯伏幸太にファン悲鳴
- 9. 落合氏 監督時代に「禁止令」
- 10. 落合氏「負けるのは監督の采配」
- 1. 遊覧船社長の余裕 理由に呆れ
- 2. たけし「上島、大変ショック」
- 3. 上島さん死去「俺たちゃ寂しい」
- 4. 日テレアナ 上島さんVTRに声震え
- 5. サンド伊達みきお 竜兵会を心配
- 6. 羽鳥 復帰も「元気ない」の声
- 7. 「ゲーム再現動画」撮影に密着
- 8. 松本人志 追悼思わせるツイート
- 9. ダンカン 上島さん死去に喪失感
- 10. 整形級の変貌 垢抜けで人生一変
- 1. 赤字覚悟も? スシロー大創業祭
- 2. 既婚女性と不倫した男性の末路
- 3. 「サレ妻」の痛快復讐エピソード
- 4. 社内不倫がばれる行動 4つ紹介
- 5. ハーゲン あまり売れなかった味
- 6. 男性の中で「脈ナシ」になる瞬間
- 7. 嫁が義母にスカッと言い返した話
- 8. 127円で大容量 冷凍チューロス
- 9. 離婚も頭よぎる夫のスマホ依存症
- 10. デート中にスマホ…彼氏の秘密