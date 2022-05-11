5月10日に放送された、テレビ朝日系のバラエティ番組『家事ヤロウ!!!』に出演した本田翼に「虚言疑惑」が囁かれている。この日の『家事ヤロウ!!!』は、芸能人の自宅にカメラを設置し、普段作っている家庭料理を紹介する人気企画「リアル家事24時」が放送。本田はスタジオに設置されたキッチンセットにて、自宅でよく作るという家庭料理を再現した。この日、本田が紹介したのは「長芋のお好み焼き風」という低カロリーの料理