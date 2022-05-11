新型コロナの影響で外食産業の多くが苦しむなか、回転すし市場は過去最高水準の売り上げになる見込みだ。【映像】持ち帰りやラーメンなどのサイドメニューも好調（帝国データバンクより）帝国データバンクによると、スシローやくら寿司など大手を中心とした回転すし市場の2021年度の売り上げは、前の年度からおよそ600億円増え（8.3％増）、7400億円を超える見込みとなっている。2020年度は新型コロナの影響で売り上げが7割