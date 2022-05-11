［ジュネーブ１０日ロイター］ - 世界保健機関（ＷＨＯ）の欧州地域加盟国は１０日、ウクライナ侵攻に対応して、ロシアの地域事務所閉鎖や同国での会議停止につながる可能性がある決議を採択した。決議案は、欧州地域の特別セッションでウクライナと欧州連合（ＥＵ）が支持。賛成４３、反対３（ロシア、ベラルーシ、タジキスタン）、棄権２で可決された。ロシアのアンドレイ・プルトニツキー特使は「極めて失望した」と表