先日isutaでもご紹介した、東京・日比谷公園の人気カフェ「Namery Roasted（ナメリローステッド）」の新店舗が原宿に5月16日（月）オープン！人気の映えるカレーをはじめ、火を使わない新ジャンル『NAMA Cheesecake』もお目見えしますよ。日比谷公園の人気カフェ「Namery Roasted」Namery Roastedは、最高に映えるチーズケーキとカレーの「美食CAFE」です。フルーツたっぷりのレアチーズケーキ、エディブルフラワーをあしらったカ