大谷翔平最新情報（最新ニュース） ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は10日（日本時間11日）本拠地でのタンパベイ・レイズ戦に「3番・指名打者（DH）」でスタメン出場。マルチ安打の活躍でチームの勝利に貢献した。 今シーズンのメジャーリーグはABEMAプレミアムで！公式戦324全試合を日本語実況解説のもと完全生中継！ 大谷は、4回無死の第3打席で、右腕ジェイソン・アダム投手のチェンジアップをとらえて