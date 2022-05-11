讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、5月17日から「トマたまカレーライス」を全国の丸亀製麺にて販売する。丸亀製麺に「トマたまカレーライス」が登場昨年9月に株式会社TOKIO 松岡昌宏さんと共同開発し、2022年4月26日から50日間限定で復活販売中の「トマたまカレーうどん」と、今年の新作「とろける4種のチーズトマたまカレーうどん」は、発売から約2週間で計80万食を突破。この度、丸亀製麺から初の“カレーライス”が新登場する。