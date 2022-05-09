元参院議員で立憲民主党岐阜県連常任顧問の山下八洲夫容疑者（79）が東海道新幹線のグリーン券の詐欺容疑などで愛知県警に逮捕されたことを受け、同党県連の渡辺嘉山代表は9日、岐阜市内で記者会見し、山下容疑者を解任し、党員からも除籍する処分を発表した。渡辺代表は「国政や県政に関し、頼りになる先輩だった。国民におわびし、襟を正す」と述べた。立憲・福山哲郎氏への暴行「民主主義脅かす愚行」渡辺代表によると、山