2軍調整を続けていた巨人・中田翔内野手（33）が10日のDeNA戦に向け、9日の夕方に新幹線で新潟入りした。中田は打率・188と極度の不振で4月22日に出場選手登録抹消。2軍では9試合に出場し、打率・241ながら、4本塁打、8打点をマークするなど持ち味の長打力を発揮して復調の兆しを見せていた。チームはゴールデンウイーク（GW）期間中に1勝8敗と失速し、現在3位。9日には香月一也内野手（26）が出場選手登録を抹消されており