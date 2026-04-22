お腹いっぱい食べたい！ 台湾メシ Shop.1 一度食べたらくせになるおいしさ！ 吉祥寺の台湾家庭料理「台湾屋台飯・小吃 祥福堂」吉祥寺駅から高井戸方面へ、井の頭通り沿いを徒歩で約10分。「台湾屋台飯・小吃 祥福堂（たいわんやたいめし しゃおちー しょうふくどう）」は、台湾のローカルフードが楽しめるお店です。左から「魯肉飯」750円、「団子スープ」400円（セットの場合は380円）看板メニューは、「魯肉飯（ルーローハン）