ロシアのプーチン大統領は９日、第二次大戦の対ナチス・ドイツ戦勝記念日を祝う式典で、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）がロシアの安全保障上の脅威になっていたと強調した上で、ウクライナ侵攻に関し、「特別軍事作戦は避けられず、唯一の正しい選択だった」と語った。ロイター通信が伝えた。