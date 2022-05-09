【ソウル時事】韓国の文在寅大統領は９日の退任を前に、青瓦台（大統領府）で演説を行い、日本が２０１９年に行った対韓輸出規制強化について、「日本の不当な規制による危機を全国民の団結で克服した」と主張した。演説前にソウル市内にある独立運動家の墓も参拝した。文氏は９日夕に青瓦台を離れ、１０日の尹錫悦次期大統領の就任式に出席する予定。