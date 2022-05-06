『ゼルダの伝説 時のオカリナ』が、アメリカのストロング国立演劇博物館が定める「世界のビデオゲームの殿堂」（World Video Game Hall of Fame）に入ることが決定した。Congratulations to the 2022 World Video Game Hall of Fame Inductees-Ms. Pac-Man, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Dance Dance Revolution, and Sid Meier's Civilization! pic.twitter.com/bYzanU3uSz— The Strong Museum (@museumofp