気象庁によると、5日18:42頃、茨城県南部を震源とするM4.8の地震があり、茨城県筑西市、栃木県宇都宮市・足利市・佐野市・鹿沼市・下野市・高根沢町、群馬県桐生市・大泉町で震度4の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。■発生事象・発生日時：5月5日18:42頃・震源地：茨城県南部(北緯36.2度、東経139.8度)・震源の深さ：約40km・地震の規模：M4.8(推定)■震度3以上が観測された地域・震度4：茨城
ランキング
- 1. 俳優の渡辺裕之さん死去 66歳
- 2. 渡辺裕之さん死去「縊死」とは
- 3. 「ゼレンスキー氏も同等の責任」
- 4. 溶接の授業で「足組むな」話題に
- 5. 松本人志「浜田さんは謹慎中」
- 6. NHK 実働4時間で月100万円報酬?
- 7. マスクして食べて 飲食店で唖然
- 8. 露富豪またも死亡 1月以降で6人
- 9. 織田裕二と絶縁? 坂上明かす真相
- 10. 観光船にカップル 乗船前の様子
- 1. NHK 実働4時間で月100万円報酬?
- 2. 観光船にカップル 乗船前の様子
- 3. 新たに骨など発見 元刑事の見解
- 4. サバゲの発煙筒 山林を5時間焼く
- 5. 爆破予告 大阪駅で客ら一時退避
- 6. 不明女児の母 しばらく放心状態
- 7. 観光船事故 地元が総出で支援
- 8. 小室さん 顧客向け文書執筆者に
- 9. 「綺麗で食べるのもったいない」透明感…
- 10. 職員100人 役場内で自殺者相次ぐ
- 1. 露入国禁止に「上等やないかい」
- 2. 衆院議員2人 尖閣視察を断念
- 3. 不明女児の母「言葉にならない」
- 4. 北海道に「ミサイル配備すべき」
- 5. 日本の「脱マスク」過熱した発端
- 6. 子の数 22年ぶり全都道府県で減
- 7. 首相「資産所得倍増プラン」表明
- 8. 【速報】外遊中の岸田総理「伊首脳にも…
- 9. 日米、安保戦略共有で一致 米長官「核…
- 10. 首相「断じて受け入れることできない」…
- 1. 「ゼレンスキー氏も同等の責任」
- 2. 露富豪またも死亡 1月以降で6人
- 3. 壁から1950年代のマックの袋 米
- 4. 63歳と交際「金目当て?」反論 米
- 5. ロシア 5月9日の宣戦布告を否定
- 6. 露将官を殺害か 米情報を基に?
- 7. マリウポリ製鉄所で停戦 露発表
- 8. 「まるで天皇のよう」政敵を攻撃
- 9. 露がフィンランドの領空を侵犯
- 10. マリウポリ製鉄所 露軍押し戻す
- 1. Twitter有料化巡り「一般無料」
- 2. 車内エアコン 外気導入勧める訳
- 3. 芸大生が人気企業の内定取れる訳
- 4. 中学生にお小遣い5千円 多すぎ?
- 5. サーティワン コロナ禍で売上増
- 6. 「田園調布」空き家増加中のワケ
- 7. 行き先は運任せ「旅くじ」登場
- 8. 「カオス」なカプセルトイ話題に
- 9. 塩野義コロナ飲み薬 厚労省慎重
- 10. 「子連れ専用車両」複雑な思いも
- 1. iPhone15 全モデルがA17搭載か
- 2. ハンズフリードライヤー使ったら
- 3. 約10万円のEV 意外としっかり?
- 4. アリババ3.3兆円吹き飛ぶも回復
- 5. Amazonで「AppleWatch」がお得に
- 6. 内密に願います。Twitterが「サークル…
- 7. 痴漢撃退で話題 デジポリスとは
- 8. Twitter有料化 政府用など対象か
- 9. オールドレンズの沼とロマン 第3回 キ…
- 10. Apple、スター・ウォーズのサウンド制…
- 1. 露、UEFA脱退とAFC加盟を検討か
- 2. 王座剥奪に陣営が反論「茶番だ」
- 3. 窃盗で逮捕 球界エリートの転落
- 4. 新井貴浩氏 九里の表情に失望
- 5. 美人すぎる野球選手で人生が一変
- 6. W杯代表に18歳のサプライズ候補?
- 7. オリに激震 山本由伸が登録抹消
- 8. 「大谷早く寝て」14時間後先発へ
- 9. キューバの金メダリストが失踪
- 10. 田沢純一がメキシコの球団と契約
- 1. 俳優の渡辺裕之さん死去 66歳
- 2. 渡辺裕之さん死去「縊死」とは
- 3. 松本人志「浜田さんは謹慎中」
- 4. 織田裕二と絶縁? 坂上明かす真相
- 5. みんなでつくる！TOKIOパーク 福島で…
- 6. ヒコロヒーの朝習慣に医師警鐘
- 7. 広末涼子 妊娠で会社とケンカ
- 8. 岡崎体育の無礼対応暴露に苦言も
- 9. 小栗旬 死去したマネへの思い
- 10. グループLINE既読無視 千秋怒り
- 1. マスクして食べて 飲食店で唖然
- 2. パンツ丸見えで気絶…思わぬ結末
- 3. 152cm以下と知って驚いた芸能人
- 4. 愛猫 動物病院で取った仰天行動
- 5. きゃりー 盗撮女性に怒った過去
- 6. 夜の公園で…義母のヤバい秘密
- 7. ユニクロ激安リュック 徹底評価
- 8. 全国で売れてるカップ麺 TOP10
- 9. 妊娠中に不倫「夫をATMだと…」
- 10. 怖い攻撃的なお隣にまさかの事態