気象庁によると、5日18:42頃、茨城県南部を震源とするM4.8の地震があり、茨城県筑西市、栃木県宇都宮市・足利市・佐野市・鹿沼市・下野市・高根沢町、群馬県桐生市・大泉町で震度4の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。■発生事象・発生日時：5月5日18:42頃・震源地：茨城県南部(北緯36.2度、東経139.8度)・震源の深さ：約40km・地震の規模：M4.8(推定)■震度3以上が観測された地域・震度4：茨城