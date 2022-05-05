北海道・知床半島沖で観光船「KAZUI（カズワン）」が沈没した事故をめぐり、同船の出航前後の状況が新たに判明した。事故当日、カズワンの出航準備作業に加わり、その後、同じ会社が運航する観光船「KAZUIII（カズスリー）」で船上ガイドをした甲板員の男性が取材に応じた。事故が起きたのは4月23日。カズワンは午前10時に斜里町・ウトロ漁港を出発し、知床半島先端の知床岬までの往復3時間のコースを航行中に沈没した。取材に