国会議員らでつくる安全保障議員協議会（会長・久間章生元防衛相）は５日、沖縄・宮古島のホテルで記者会見し、衆院議員２人と尖閣諸島（沖縄県石垣市）の海上視察を試みたことを明らかにした。天候不良で断念したという。２人の氏名や所属は明らかにしなかった。同協議会が中心となり、尖閣諸島の現地映像をインターネット上で配信する計画を進めており、その一環で視察を行う議員を募ったところ衆院議員２人が応じた。宮古島から