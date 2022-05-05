ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç²­¤Î´Ñ¸÷Á¥ÄÀË×»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ê¡¢Âè1´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¡Ê¾®Ã®»Ô¡Ë¤Ï5Æü¡¢12¿Í¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥·¥¢Â¦¤«¤é¡Ö¹ñ¸åÅç¼þÊÕ¤Ç¤ÎÁÜº÷¤ò¼Â»Ü¡×¤È¤Î²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÃÎ¾²È¾ÅçÀèÃ¼¤ÎÃÎ¾²Ì¨ÅôÂæ¤«¤é¹ñ¸åÅç¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç40¥­¥íÍ¾¤ê¡£»ö¸Î¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¬ËÌÊýÎÎÅÚ¼þÊÕ¤Î³¤°è¤ËÎ®¤ìÃå¤¯²ÄÇ½À­¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢1´ÉËÜÉô¤Ï¥í¥·¥¢Åö¶É¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÜº÷¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æü¥íÎ¾¹ñ¤Ï³¤Æñµß