大阪府箕面市が防災情報などを発信する「市民安全ツイッター」で、夏の参院選の立候補予定者の投稿をリツイート（転載）していたことがわかった。防災情報と関係がない内容で、市は「原因不明の不適切なリツイートがあった」として3日からアカウントを閉鎖して原因を調べている。市によると、市のツイッターで、参院選比例区に日本維新の会から立候補予定の大阪市議の投稿をリツイートしていると外部から指摘があり、箕面市の