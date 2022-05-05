【AFP＝時事】2016年のリオデジャネイロ五輪・レスリング男子で金メダルを獲得したキューバのイスマエル・ボレロモリナ（Ismael Borrero Molina）が、メキシコでの大会前に姿を消した。スポーツ体育レクリエーション庁（INDER）が明かした。現在30歳のボレロモリナは、2016年のリオ五輪・グレコローマン男子59キロ級で金メダルを獲得し、世界選手権（World Wrestling Championships）でも2015年と2019年に優勝しているスター選手