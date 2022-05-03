ファミリー層中心に「激安」を売りにする大手量販店が新しい顧客開拓のためいわゆるZ世代向けの店舗をオープンしました。ドン・キホーテは10代から20代前半のいわゆる「Z世代」をターゲットにした店舗を東京のお台場にオープンさせました。化粧品と菓子を中心に「SNS映え」する商品を取りそろえ、韓国で人気のワッフルなどがテイクアウトできます。幼いころからスマートフォンが身近にある環境で育ったZ世代は、SNSなどで
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