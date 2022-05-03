猛暑の中を歩く男性＝４月３０日、インド・ニューデリー/Raj K Raj/Hindustan Times/Getty Imagesデリー（ＣＮＮ）インドとパキスタンが記録的な猛暑に見舞われている。気候危機の影響を大きく受ける両国は、何百万もの命が危険にさらされかねないと専門家は警鐘を鳴らしている。インド気象庁によると、同国北西部と中部では、４月の平均最高気温が１２２年の観測史上、最高を記録。北西部で３５．９度、中部で３７．７８度に達し