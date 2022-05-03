女優の佐々木希が自身のインスタグラムを更新し、超ミニスカート姿の美脚ショットを公開した。佐々木は４月２９日の投稿で「真剣。笑Ｆｅｎｄｉで買い物」と白いジャケットに黒いミニスカ姿で買い物を楽しむ画像をアップ。「色々試着して楽しかったなぁ。久々にハイブランドのお店に行ったけど心が躍った。笑」と楽しいひと時を過ごせたとつづった。この投稿には「脚めっちゃ綺麗」「美脚すぎます」「脚細すぎ綺麗すぎっ」
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