【千葉】2019年に山梨県道志村のキャンプ場で行方不明となった成田市の小倉美咲さん（9）の母とも子さん（39）が1日、情報提供を呼びかけるホームページ（HP）を更新し、「『必ず美咲が無事に戻ってくる』という思いで鑑定結果を待っています」などと胸中をつづった。4月下旬以降、付近の山中では人骨や靴などが見つかり、山梨県警がDNA型鑑定を進めている。とも子さんは「今私にできること、すべきことは、美咲の帰りを信じて