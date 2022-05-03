名古屋市中区の旅行会社「エヌワンツアー」が、新型コロナウイルス禍で予約をキャンセルした客に代金を返金せず、愛知県が旅行業登録を抹消していたことが2日、県などへの取材で明らかになった。旅行業登録の抹消、その経緯県が指導も返金進まず同社が加盟している全国旅行業協会（東京都）によると、2020年10月以降、茨城、東京、神奈川、愛知、三重、京都、大阪の7都府県の13組から計1000万円を超える被害報告が同協会に寄