LINEリサーチは4月19日、「一番好きな回転寿司チェーン店」ランキングを発表した。調査は2月25日〜28日、15歳〜64歳のLINEユーザー5,254名(性別年代構成比を市場にあわせてウェイトバック)を対象にスマートフォンWeb調査にて行われた。一番好きな回転寿司チェーン店TOP3代表的な回転寿司チェーン店の中で一番好きなお店を聞いたところ、1位「スシロー」(27.1%)、2位「くら寿司/無添くら寿司」(21.4%)、3位「はま寿司」(14.0%)とい