5月12日正午から申込開始トヨタとKINTOは、個人ユーザーに新型BEV「bZ4X」を、サブスクリプションサービス「KINTO」を通じて提供するに先立ち、月額利用料を公表した。【画像】中途解約金などは？【トヨタbZ4Xの詳細を確認】全175枚申込開始日は2022年5月12日。当日は、正午よりWEBサイトまたは販売店を通じて、年内を目途に納車する分として3000台の申込みの受付けをおこなう。トヨタbZ4X    トヨタ申込金77万円