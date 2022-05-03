［２日ロイター］ - 米電気自動車（ＥＶ）大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）が４４０億ドルのツイッター買収につぎ込む自己資金を抑えるため、新たな資金調達を巡り大手投資会社や富裕層と交渉していることが関係者の話で分かった。ツイッター買収資金を巡っては、マスク氏は銀行融資で１３０億ドル、テスラ株を裏付けとしたマージンローン（証券担保融資）で１２５億ドル、自己資金で２１０億ドルを用