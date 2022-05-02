多くの命を奪った、北海道・知床半島沖での観光船の沈没事故で、NNNは運航会社社長の通話記録を入手しました。会見前日に録音された音声で、社長は事故原因について、安全管理の問題には触れることなく、「クジラの衝突」の可能性に言及していました。◇先月27日の記者会見の前日に知床遊覧船の桂田精一社長と電話で通話したときの記録が、録音されていました。知床遊覧船桂田精一社長「もしもし、すみません。もう今、