ウクライナ侵攻を支持するような発言を繰り返す、プーチン大統領の「精神的支柱」ロシア正教会のキリル総主教とはどのような人物なのか？2人を結びつける「ルースキー・ミール（＝ロシアの世界）」とは？4月27日放送のBS日テレ「深層NEWS」では、日本大学教授松本佐保さん、慶応大学教授廣瀬陽子さんをゲストに、ウクライナ侵攻の背景にある政治と宗教のつながりを考えました。■ウクライナ侵攻を「内戦」とする聖職者右松健太キャ
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